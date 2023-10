Mediaworld, 15% di sconto extra su tanti prodotti, solo per oggi

Interessante iniziativa promozionale lanciata da Mediaworld, disponibile solo in giornata odierna. Solo per oggi 20 Ottobre 2023, è possibile ottenere il 15% di sconto extra su tantissimi prodotti in occasione dell’App Day.

I possessori della carta Mediaworld Club, che effettuano un acquisto tramite l’applicazione di Mediaworld per Android ed iOS, possono ottenere uno sconto aggiuntivo, come si legge direttamente nella pagina dedicata presente sul sito di Mediaworld.

Come leggiamo nei termini e condizioni, sono esclusi dall’iniziativa:

Tutto Vero Tasso Zero

Chromebook Days

Gaming Experience – Console Edition

Aria Di Tecnologia

Rowenta Days

La Casa Per Me

Dyson Days

Apple Days

Tutti I Prodotti Apple;

Tutte Le Console E Playstation Vr2 E Playstation Vr;

Tutti I Prodotti Dei Marchi Dyson E Miele;

Tutti I Prodotti Del Grande Elettrodomestico A Marchio Smeg Linea Fab In Allegato;

I Pre Assemblati Codici: 177237 – 177241 – 177242 – 177243 (Own Brand Gamer);

Le Entertainment Card;

I Prodotti Ceduti Nell’ambito Di Abbonamenti (Telefonia, Internet, Tv Ecc.), Le Prevendite E Le Prenotazioni, I Prodotti Di Editoria, I Gratta & Vinci, Le Polizze, Liste Nozze E Similari (Compleanno, Cresima Ecc..), E Tutti Quegli Articoli Che Rappresentano Pin Digitali, Buoni, Ricariche, Cofanetti, Carte Regalo E Tutti I Servizi Mediaworld.

Tutti I Prodotti Inseriti Nel Sito Mediaworld Ricondizionati

Tutti I Prodotti Inseriti Nella Promo Solo Per Oggi;

Tutti I Prodotti Inseriti Nella Promo Solo Per Il Weekend.

Mediaworld evidenzia che coloro che acquisteranno prodotti promozionati sull’app otterranno uno sconto pari al 15% sui prodotti compatibili.