Mediaworld: 2 computer MSI in sconto con RTX 3060 e RTX 3070, fino 625 Euro in meno

Volete cambiare computer accedendo facilmente a componenti di ultima generazione, specialmente lato schede video? Dopo avervi segnalato i notebook MSI Katana in sconto su Amazon ci spostiamo da Mediaworld per proporvi 2 computer da gaming MSI in offerta con GPU RTX 3060 e RTX 3070.

Il primo modello è il PC desktop MSI INFINITE S3 11TC-075IT, venduto dalla catena di distribuzione a 1.499 Euro anziché 1.999 Euro con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un computer con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 GB, CPU Intel Core i5-11400F da 2,6 GHz base e 4,4 GHz turbo, 16 GB di RAM e, lato archiviazione, una unità SSD da 1 TB. Il sistema operativo in dotazione, dunque, è Windows 10 Home ma con aggiornamento a Windows 11 effettuabile senza problemi.

In alternativa, nel contesto del volantino Sconto World lanciato a fine aprile troviamo anche il laptop MSI LEOPARD 11UG-026IT con processore Intel Core i7-11800H, SSD da 1 terabyte, 16 GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria video. Anche in questo caso l’OS è Windows 10 Home, mentre il display è un pannello Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo pari a 240Hz. Il prezzo, in questo caso, è pari a 1.874,25 Euro anziché 2.499 Euro.

