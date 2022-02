Mediaworld: 2 smart TV Sony di fascia alta a ottimi prezzi, solo fino stasera

Mediaworld oggi ha rilanciato gli X-Days con grandi offerte fino al 20 febbraio 2022, ma ha anche rinnovato le promo “Solo per Oggi” attive fino alle 23:59. In tale contesto è possibile accedere ad altri sconti esclusivi, tra cui due smart TV 4K DVB-T2 Sony di fascia alta a prezzi vantaggiosi: vediamoli nel dettaglio.

Il più economico dei due degni di nota è il Sony KD65X80J venduto in esclusiva da Mediaworld a 999 Euro al posto di 1.199 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate da 49,95 Euro al mese Tasso Zero. Si tratta di un televisore con funzionalità smart garantite da Google TV e schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con refresh rate nativo di 50Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG, HDR e Dolby Vision, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos.

Il secondo smart TV disponibile è il Sony Bravia KE48A9 scontato da 1.599 Euro a 1.299 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Lo schermo in dotazione è un OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con refresh rate di 100Hz, supporto a HDR10 / HLG / Dolby Vision e decoder Dolby Atmos lato audio. Infine, il sistema operativo è la piattaforma Android TV 9.0. Sia in questo televisore, sia in quello precedentemente trattato, ribadiamo che non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Nella giornata di oggi abbiamo anche trattato alcuni sconti Amazon su smart TV Xiaomi e Sharp sotto i 250 Euro.