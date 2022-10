Mediaworld, 2 smartphone Xiaomi low-cost in offerta fino stasera

Al netto della offerta sul TV 4K Sony con secondo TV in regalo, da Mediaworld tornano le offerte Solo per Oggi dopo quelle del weekend: fino alle 23:59 della giornata odierna potrete trovare, in particolare, due smartphone Xiaomi low-cost a prezzi molto vantaggiosi.

Uno dei due è il dispositivo mobile Xiaomi Redmi 9A, che proprio la scorsa settimana avevamo scovato a 99,99 euro. Ebbene, grazie alla promozione di giornata risulta venduto a 89,99 euro anziché 119,99 euro, ovvero al 25% in meno. Questo modello si presenta con 32 GB di archiviazione e 2 GB di RAM, il chipset è il MediaTek Helio G25 e la batteria ha una capienza pari a 5.000 mAh. Lo schermo è un LCD HD+ da 6,53”, mentre lato fotocamera abbiamo un sensore frontale da 5 MP e uno posteriore da 13 MP.

Altrimenti, la catena di distribuzione propone lo Xiaomi Redmi 9C con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD a 140,99 euro anziché 199,99 euro. Qui troviamo sempre il SoC MediaTek Helio G25, le stesse fotocamere da 13 MP e 5 MP del Redmi precedentemente citato e sempre una batteria da 5.000 mAh. Anche il display è il medesimo, LCD HD+ da 6,53 pollici.

Ribadiamo che queste due offerte resteranno valide fino a questa sera ed esclusivamente online.

