MediaWorld, 20% di sconto sull'aspirapolvere Dyson V10 Absolute

Non ci sono unicamente dispositivi Apple in sconto da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha avviato iniziative promozionali relativamente a parecchie tipologie di prodotti. In questo contesto, si fa notare un'offerta relativa a un aspirapolvere di Dyson.

Più precisamente, il modello Dyson V10 Absolute viene adesso venduto a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da un banner presente nella Home di quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 499 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 20,04%, ovvero si può usufruire di uno sconto di 100 euro.

Sempre dal sito Web di MediaWorld si apprende che la potenza di aspirazione arriva a 151 W/a, nonché che la capacità del contenitore è di 0,76 l. Non mancano tecnologia Radial Root e spazzola Direct Drive. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa La Casa per Me di MediaWorld, che rimarrà attiva fino alla giornata del 31 luglio 2022.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto coinvolto, siamo venuti a conoscenza del fatto che Dyson V10 Absolute viene venduto a 499 euro da Unieuro (c'è uno sconto del 5% direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale a 474,05 euro). I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono l'aspirapolvere a 574 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per non poche persone.