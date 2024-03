Mediaworld: oltre 200 Euro di sconto su un laptop HP da 15,6 pollici con SSD da 512Gb

Mentre Amazon propone uno sconto su un bundle Alexa, anche Mediaworld in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio HP.

SCONTO su laptop HP da 15,6 pollici con SSD da 512Gb

Si tratta dell'HP 15S-FQ5073NL, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 1235U, scheda grafica integrata, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che viene proposto a 599 Euro, in calo di 230 Euro rispetto agli 829 Euro di listino.

Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in mensilità da 12 a 48, con taeg 12,69% e prezzo a 28,20 Euro al mese.

La consegna, a 4,99 Euro, è garantita tra il 20 ed il 22 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio la data cambia a seconda del punto vendita scelto.

Possibile aggiungere anche la protezione per un anno per guasto, due anni per danno e due anni per furto a 159,99 Euro, e per un anno per guasto, danno e furto a 99,99 Euro: basta spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Il ritiro RAEE dell'usato invece è gratuito.