Mediaworld: 200 Euro di sconto su un notebook HP da gaming con GTX 1650

Nell'ambito dello speciale gaming di Mediaworld, che continuerà fino al prossimo 31 Maggio 2020, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un notebook HP Pavilion con scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650.

Il laptop, che include uno schermo da 15,6 pollici WLED Full HD, è basato sul processore Intel Core i5-9300H, ed include un SSD da 512 gigabyte e 16 gigabyte di RAM. E' presente anche la scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria dedicata.

Il prezzo proposto da Mediaworld è di 899 euro, appunto 200 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 44,95 Euro al mese. La consegna non è gratuita, ed è garantita entro venerdì 5 Giugno al prezzo di 9,99 Euro, mentre è possibile effettuare il ritiro in negozio gratuito scegliendo uno dei punti vendita.

Mediaworld consente anche di ricevere a prezzo speciale l'abbonamento a vari servizi acquistando il notebook. Ad esempio Microsoft 365 Personal per un anno passa a 39,99 Euro al posto di 69,99 Euro, mentre 365 Family a 69,99 Euro invece che 99,99 Euro. E' possibile acquistare a 49,99 Euro il bundle Microsoft 365 Personal + McAfee.