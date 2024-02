Mediaworld: oltre 200 Euro di sconto su TV Hisense QLED da 65 pollici

Tra i tanti sconti proposti da Mediaworld, troviamo una promozione molto interessante su un TV targato Hisense con pannello QLED e diagonale di 65 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

Si tratta del 65E7KQ, da 65 pollici, che viene proposto a 659 Euro, oltre 200 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in mensilità da 12 a 48 mesi a partire da 31,10 Euro al mese con Taeg 12,96%.

La consegna, ad un prezzo di 19,99 Euro, è stimata tra il 14 e 20 Febbraio 2024, mentre non viene offerta in tutti i negozi la possibilità di effettuare il ritiro. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per tre anni per guasto e due anni per danno a 119,99 Euro, tre anni per guasto a 79,99 Euro o aggiungere l’allacciamento TV a 14,90 Euro e l’installazione TV a muro ad 89,90 Euro.