Mediaworld: 200 Euro di sconto sul TV LG OLED CX da 55 pollici!

Sorpresa negli X-Days di Mediaworld. La catena di distribuzione infatti propone subito uno sconto sul nuovo TV LG della linea CX, etichettato da molti come il migliore per godere dell'esperienza offerta dalle console di nuova generazione.

La catena di distribuzione consente di portare a casa il modello da 55 pollici al prezzo di 1799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. La consegna non è gratuita ed è garantita tra il 28 e 31 Luglio al prezzo di 19,99 Euro, con ritiro contestuale in negozio a costo zero.

Si tratta di un'offerta molto interessante se si tiene conto che la linea CX ha da poco debuttato sul mercato italiano.

A livello tecnico, come dicevamo poco sopra, si tratta di una smart tv OLED da 55 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 120Hz.

Basato sul processore a9 Gen 3, etichettato dal produttore come il più avanzato di sempre, utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le immagini e l'audio per offrire un'esperienza di visione immersiva. Garantito anche il supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, oltre che la compatibilità con G-Sync che renderà i giochi più chiari e veloci. Sempre dal comparto gaming, è presente anche la modalità HGiG per un HDR da gaming più immersivo.