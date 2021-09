Mediaworld: oltre 200 Euro di sconto su TV LG, Sony e Samsung solo per il weekend

Come di consueto nel weekend, Mediaworld propone gli "Sconti Solo Per il Weekend", che in questo fine settimana di sabato propone a prezzo ridotto tantissimi TV a marchio, Sony, LG e Samsung, dov'è possibile risparmiare fino a 200 Euro.

Il TV Sony KD43X85J da 43 pollici del 2021 è disponibile a 799 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore.

Tra i televisori in sconto però segnaliamo anche l'LG 55UP78006LB 2021 da 55 pollici, che è disponibile a 643 Euro: 206 Euro in meno se si confronta con gli 849 Euro richiesti dal produttore asiatico sullo stesso modello.

Disponibile in offerta anche il Samsung UE50AU9070 da 50 pollici del 2021, a 579 Euro: in questo caso la riduzione è di 220 Euro rispetto ai 799 Euro di listino.

Infine, sempre restando in ambito TV, segnaliamo anche il Philips 43PUS8535/12 da 43 pollici, a 549 Euro dai 649 Euro di listino.

Non mancano anche altri prodotti di contorno tra le promozioni: l'Amazon Echo Dot di terza generazione può essere acquistato a 21,99 Euro, con un risparmio di 28 Euro dal prezzo imposto da Amazon di 49,99 Euro. Tra le promozioni segnaliamo anche l'Amazon Echo Dot di quarta generazione a 29,99 Euro, rispetto ai 59,99 Euro di listino.