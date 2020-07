Mediaworld: 200 Euro di sconto su un TV QLED Samsung da 43' 4K

Tra gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, in scadenza alle 23:59, troviamo anche un TV QLED Samsung da 43 pollici 4K, su cui è possibile risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino. Il prezzo è davvero molto interessante.

Il modello in questione è il QE43LS03RAUXZT e viene scontato a 599 Euro, dai 799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento con tan e taeg 0% in 20 rate da 29,95 Euro al mese. Mediaworld garantisce anche la consegna a casa gratuita entro lunedì 20 Luglio 2020, oltre che ovviamente il ritiro in negozio a costo zero scegliendolo tramite lo Store Locator.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV con pannello QLED da 43 pollici e risoluzione di 3840x2160 pixel, della linea The Frame, che include anche la Art Mode e l'Art Store che permette di scaricare un'ampia gamma di opere d'arte, tra cui sono presenti collezioni curate da artisti e partner di livello. Grazie al sensore di movimento, inoltre, il TV è in grado di riconoscere la presenza degli utenti per trasformare lo schermo in una cornice contenente le opere d'arte. Ovviamente supportato l'HDR10+, ed una copertura del volume colore al 100%.

