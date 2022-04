Mediaworld, oltre 200 Euro di sconto su questo TV Samsung QLED da 43 pollici

Mentre Euronics lancia lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA, Mediaworld rinnova gli Sconti Solo Per Oggi che fino alle 23:59 propongono tanti sconti su un’ampia gamma di prodotti.

Il TV Samsung QE43Q60A da 43 pollici viene proposto a 535 Euro, con un risparmio superiore ai 200 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Sempre fronte Samsung, segnaliamo anche la riduzione sul Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici WiFi Only con 128 gigabyte di storage, che viene proposto a 239,99 Euro rispetto ai 309 Euro di listino. Interessante anche o sconto sul Samsung Galaxy A52 brandizzato WindTre, che è disponibile a 249 Euro.

Tra i PC, invece, segnaliamo il Lenovo Ideapad 5 con schermo da 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposto a 549 Euro rispetto ai 649 Euro di listino. Segnaliamo anche l’HP Envy 13 da 13,3 pollici con Intel Core i7 EVO, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa ad 849 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta solo per oggi può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo: per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine, che includono anche tutte le informazioni sul pagamento rateale.