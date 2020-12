Mediaworld: 200 Euro di sconto su TV Sony e Samsung 4K

In giornata odierna, in occasione degli "Sconti solo per oggi" di Mediaworld, la catena di distribuzione propone a prezzo ridotto due TV 4K molto interessanti: uno Sony ed un altro Samsung.

Il Samsung è l'UE50TU8500UXZT da 50 pollici a 449 Euro, per un risparmio di 180 Euro rispetto ai 629 Euro di listino. Il TV garantisce una risoluzione di 3840x2160 pixel con frequenza di 60Hz, ed include anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, mentre per quanto riguarda le casse integrate offrono una potenza in uscita di 20W. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate a 22,45 Euro al mese per venti rate, con tan e taeg 0%. La consegna non è gratuita, e bisognerà sostenere le spese di spedizione. Il ritiro contestuale in negozio invece è a costo zero.

Il Sony è il KD55XH9077 da 55 pollici, e può essere acquistato a 999 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro. Scendendo nelle specifiche tecniche, offre una risoluzione di 3840x2160 pixel con frequenza di 100 Hz: anche qui troviamo il tuner per digitale terrestre e satellitare e casse integrate con potenza in uscita da 20W. La possibilità di effettuare il pagamento a rate viene garantita anche in questo caso, al prezzo di 49,95 Euro al mese.