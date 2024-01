Mediaworld, il 2024 inizia con i Dyson Days: sconti fino al 10 Gennaio

In aggiunta al Vero Fuoritutto di Unieuro di cui abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse ore, anche Mediaworld dà oggi il via ad una nuova promozione: si tratta dei Dyson Days che fino al 10 Gennaio 2024 propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti sia online che nei negozi.

Il Dyson V15s Detect Submarine viene proposto al prezzo di 949 Euro, con consegna gratuita stimata tra il 3 ed il 5 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, e ritiro gratuito con data variabile a seconda del punto vendita scelto.

In sconto anche la scopa elettrica Dyson Gen5 Detect, che è disponibile al prezzo di 799 Euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto agli 899 Euro raggiunti negli ultimi 30 giorni. Anche in questo caso, è disponibile la consegna gratuita a casa.

Tra le proposte di Mediaworld segnaliamo anche il Dyson V8 Motorhead, che è disponibile a 279 Euro.

Non mancano i prodotti per la cura dei capelli: il phon Dyson Supersonic nella variante nichel/rame è disponibile a 448 Euro, mentre sul Dyson Airwrap multi styler lo sconto è di 100 Euro ed è disponibile a 499 Euro.

Se siete alla ricerca di un purificatore d’aria, invece, il Dyson Purifier Hot + Cool di prima generazione viene proposto a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

