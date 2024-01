Mediaworld, 24 ore di offerte folli: 15% di sconto su tutto

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon su Google Pixel 8 Pro, ci spostiamo da Mediaworld che solo fino al 14 Gennaio 2024 propone un’offerta molto interessante. In occasione dell’App Day infatti permette di ottenere il 15% di sconto sull’app, ma solo a patto di essere in possesso della Carta Mediaworld Club.

L’applicazione può essere scaricata direttamente tramite l’App Store di iOS ed il Play Store di Android attraverso questo indirizzo. Tuttavia, come leggiamo nelle condizioni della promozione, l’offerta del 15% non è disponibile e compatibile su tutti i prodotti, in quanto sono esclusi:

Tutti i prodotti presenti nella promozione TECH MANIA (5-14 GENNAIO);

Tutti i prodotti presenti nella promozione SEMPRE CONNESSI;

Tutti i prodotti presenti nella promozione LA CASA PER ME;

Tutti i prodotti presenti nella promozione MAC WEEK;

Tutti i prodotti Apple ad eccezione degli iPhone non presenti nella promozione TECH MANIA;

Tutti i prodotti a Marchio Miele;

Tutti i prodotti a marchio Dyson;

Tutte le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

Le Entertainment card

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld

Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati

Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per oggi;

Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per il Weekend.

Mediaworld precisa anche che lo sconto sarà applicato direttamente nel carrello.