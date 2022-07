Mediaworld: 24% di sconto su un'aspirapolvere Dyson senza fili

Mentre continuano gli sconti di Amazon su tanti smartphone, Mediaworld risponde alle riduzioni imposte dal colosso di Seattle scontando un’aspirapolvere a marchio Dyson, su cui è possibile godere di un’offerta che fa calare di quasi il 25% il prezzo.

Si tratta della Dyson V8 Absolute, che passa a 299,99 Euro, in calo del 24,81% rispetto al prezzo precedente. La consegna a casa è garantita entro mercoledì 20 Luglio 2022 al prezzo di 4,99 Euro, mentre il ritiro in negozio è gratuito.

Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 15 Euro, con tan e taeg 0 alle condizioni incluse direttamente nella scheda tecnica.

L’aspirapolvere in questione beneficia della tecnologia Dyson che gli consente di pulire ogni tipo di superficie (dai pavimenti in legno alla moquette passando per il parquet), ed offre due modalità di pulizia: Max per un massimo di sette minuti e Min che è progettata per le pulizie più durature.

Nella confezione è presente anche una stazione di ricarica a muro: alla fine delle operazioni di aspirazione basta semplicemente agganciarla ed il gioco è fatto, la Dyson V8 Absolute dà il via alla ricarica ed è pronta per la prossima volta. La batteria è anche a risparmio energetico.