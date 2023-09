Mediaworld, fino al 24 Settembre c'è il Dyson Weekend con tanti sconti interessanti

Mediaworld lancia in giornata odierna il Dyson Weekend, che fino al 24 Settembre 2023 propone un’ampia gamma di prodotti della società inglese a prezzi ridotti, con consegna gratuita.

Partendo dalle aspirapolveri, segnaliamo la Dyson V15 Detect Absolute a 599 Euro, in calo di 200 Euro rispetto ai 799,99 Euro di listino imposti dal produttore. Tuttavia, è disponibile a prezzo ridotto anche la Dyson V8 a 298 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 399,99 Euro.

Tra gli altri prodotti relativi alla cura dei capelli, invece, è disponibile a prezzo ridotto il Dyson Multi Styler Airwrap Long Rame a 548 Euro, in calo dai 599,99 Euro di listino, mentre la piastra Dyson Corrale viene proposta a 349 Euro, in calo di poco più di 100 Euro se si tiene conto che di listino costa 449,99 Euro.

Il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool Autoreact invece viene proposto a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599,99 Euro. Sempre tra i purificatori, segnaliamo anche lo sconto molto interessante sul Dyson Purifier H+C Autoreact, che è disponibile a 549 Euro, con un risparmio di 150 Euro dai 699,99 Euro di listino imposti dal marchio inglese.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

