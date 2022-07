MediaWorld, 25% di sconto sull'aspirapolvere Dyson V8 Absolute

Al netto degli sconti di MediaWorld su Smart TV Samsung, la ben nota catena ha avviato molteplici altre iniziative promozionali. In questo contesto, è stato lanciato uno sconto non di poco conto sull'aspirapolvere Dyson V8 Absolute.

Il prodotto viene infatti adesso venduto a un costo di 299,25 euro sul sito Web di MediaWorld. In precedenza il prezzo era di 399 euro, dunque è attivo un possibile risparmio del 25%. Essenzialmente, lo sconto è pari a 99,75 euro. Non male, se si considera il fatto che generalmente i prodotti di Dyson non finiscono spesso al centro di promozioni consistenti.

In ogni caso, lo sconto indicato è legato all'iniziativa Sconto World di MediaWorld, che proseguirà fino al 10 luglio 2022. Sembra dunque trattarsi di un buon periodo per portarsi a casa il modello di aspirapolvere Dyson V8 Absolute, tenendo bene a mente anche che al momento in cui scriviamo quest'ultimo non risulta disponibile sul portale ufficiale di Dyson e viene proposto a 399 euro sul sito Web di Unieuro (anche se c'è uno sconto extra del 5% che porta il prezzo finale a 379,05 euro in carrello). I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono l'aspirapolvere a 455 euro (ci sono 18,90 euro di consegna).

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld può rivelarsi interessante sotto diversi punti di vista. Al netto di questo, Dyson V8 Absolute dispone di un raccoglitore della polvere con capacità 0,54l, nonché di una potenza di aspirazione di 115 W/a. L'autonomia stimata è di 40 minuti.