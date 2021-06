MediaWorld, fino a 250 Euro in meno su diversi smart TV 4K DVB-T2 per poche ore

Assieme all’odierno lancio del volantino di giugno 2021, MediaWorld tra gli sconti Solo per Oggi propone cinque smart TV Ultra HD 4K con supporto al DVB-T2 in offerta, per tagli fino a 250 Euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo dunque quali sono i televisori interessati da questa promozione, che durerà ancora poche ore.

Partiamo dal modello più economico, ovvero Philips 50PUS7855/12 dotato di schermo da 50 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, processore video P5 Perfect Picture, supporto a Dolby Vision, HDR10+ e HLG, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos. In questo caso si parla di 499 Euro anziché 549 Euro, sconto non eccessivamente elevato ma pur sempre interessante.

Segue dunque il modello Hisense 65A7300F, proposto a 689 Euro al posto dei 749 Euro di listino. Questo televisore è dotato di display LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto all’HDR, Dolby Digital Plus lato audio e piattaforma VIDAA U4.0 per le funzionalità smart TV. A 699 Euro anziché 799 Euro troviamo invece il TV Panasonic TX-55HX700E con pannello LED da 55 pollici, HDR10 / HLG / Dolby Vision, sistema operativo Android TV e Chromecast integrato per il mirroring.

Dulcis in fundo, tra le offerte Solo per Oggi appaiono due televisori a marchio Samsung: il primo è il modello Crystal UHD 4K UE55AU9070 venduto a 699 Euro al posto di 799 Euro, con schermo da 55 pollici Ultra HD 4K, HDR / HLG / UHD Dimming lato video e Dolby Digital Plus lato audio, mentre il sistema operativo è Tizen OS. Conclude la lista lo smart TV Samsung UE75TU7090UXZT, proposto invece a 849 Euro anziché 1.099 Euro e dotato di schermo LED da 75 pollici e supporto a HDR10+, HLG, Dolby Digital Plus e le consuete funzionalità smart. Il pagamento di tutti questi televisori è effettuabile anche in 20 mensilità Tasso Zero, secondo il piano Findomestic.

