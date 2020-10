Mediaworld: oltre 250 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 50 pollici

Interessante offerta proposta quest’oggi da Mediaworld nell’ambito degli “Sconti solo per oggi” che scadranno alle 23:59. Nella lista spicca infatti una promozione su un TV Samsung QLED da 50 pollici.

Nello specifico, il QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici, della linea Q60, è disponibile a 595 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 250 Euro. La catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità a 29,75 Euro al mese con tan e team 0%, ma viene garantita anche la consegna gratuita.

A livello tecnico, siamo di fronte ad una TV QLED da 50 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 60Hz. Il modello è disposto anche di tuner per il digitale terrestre DVB-T2e, del DVB-S2 e di casse integrate con potenza in uscita di 20W. Lo schermo dispone della tecnologia Quantum Dot che garantisce una copertura del volume colore del 100%, a cui si aggiunge la tecnologia di retroilluminazione Dual LED per la regolazione della tonalità cromatica, a cui si aggiunge il Quantum HDR che regola la profondità dei colori e la luminosità. La scheda tecnica è completata anche dal processore Quantum Lite che ottimizza il contrasto e gestisce l’HDR.



Ricordiamo che l'offerta sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, 6 Ottobre 2020.