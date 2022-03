MediaWorld, 3 cabinati in offerta: da Street Fighter a Mortal Kombat

Dopo aver trattato l'iniziativa X-Days di MediaWorld, torniamo ad approfondire le offerte lanciate dalla ben nota catena. Infatti, risulta interessante dare un'occhiata ad alcune promozioni relative a cabinati.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ci sono sconti su 3 modelli ARCADE1UP, ovvero quelli relativi a Street Fighter II, Pac-Man e Mortal Kombat II. Si fa dunque riferimento a Legacy Edition. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di cabinati di dimensioni importanti e non si fa dunque riferimento a mini cabinati da tenere in mano e posizionare sulla scrivania. Insomma, probabilmente questi prodotti non sono per tutti, visto anche lo spazio richiesto, ma siamo sicuri che qualche appassionato potrebbe trovare intriganti le proposte di MediaWorld.

Per intenderci, il modello ARCADE1UP Capcom Legacy Edition di Street Fighter II viene adesso proposto a un prezzo pari a 444 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld (anziché 499,99 euro). Il cabinato ARCADE1UP Bandai Namco Legacy Edition di Pac-Man viene invece venduto ora a un costo di 473 euro (al posto dei precedenti 499,99 euro). Allo stesso prezzo, ergo 473 euro, viene adesso proposto anche il modello ARCADE1UP Midway Legacy Edition di Mortal Kombat II. Insomma, c'è una certa possibilità in termini di scelta.

Se siete interessati a questa tipologia di prodotti, potrebbe quindi trattarsi di una buona occasione. Considerate in ogni caso che ogni cabinato include 12 giochi, dunque potreste sicuramente voler approfondire i singoli prodotti (legati a Capcom, Bandai Namco e Midway).