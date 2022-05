Mediaworld: 3 computer portatili HP e ASUS in offerta fino stasera, anche sotto 450 Euro

Mentre da Euronics con il volantino ora attivo potrete aggiudicarvi un laptop da gaming Lenovo con RTX 3050 in sconto, da Mediaworld tra le promozioni Solo per Oggi troverete 3 computer portatili ASUS e HP anche a meno di 450 Euro. Vediamo assieme nel dettaglio i modelli più interessanti.

Innanzitutto troviamo HP 250 G8, laptop venduto a 419 Euro al posto di 629 Euro e con pagamento effettuabile anche a rate Tasso Zero. Si tratta di un computer con processore Intel Core i3-1115G4 da 3 GHz base e 4,1 GHz Turbo, chip grafico integrato Intel UHD Graphics, SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. Il display, dunque, è un LED Full HD da 15,6 pollici a 60Hz.

Segue a 449 Euro al posto dei 549 Euro di listino il modello ASUS F515EA-BQ1155T dotato dello stesso processore Intel Core i3-1115G4 e del medesimo chip grafico, con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria in formato SSD. Il display, allo stesso modo, è un pannello LED Full HD da 15,6 pollici di diagonale con refresh rate bloccato a 60Hz.

Più distinto e di fascia alta è invece il modello ASUS Vivobook 14 K413, caratterizzato dalla dotazione di un pannello LED Full HD da 14 pollici, 8 GB di RAM, 512 GB di archiviazione su singola unità SSD e CPU Intel Core i5-1135G7, mentre la scheda grafica dedicata è la NVIDIA GeForce MX330 con 2 GB di vRAM. Il prezzo, in questo caso, passa da 799 Euro a 699 Euro fino alle 23:59 di oggi, 26 maggio 2022. Il pagamento, anche in questo caso, potrà essere completato in 20 rate senza interessi.

Da Unieuro, invece, troverete un Lenovo IdeaPad con doppio sconto fino al weekend.