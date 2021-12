Mediaworld: 3 ottimi smart TV 4K DVB-T2 Sony e LG in offerta fino questa sera

Gli sconti su televisori DVB-T2 proseguono anche durante le festività: se su Amazon potrete trovare 2 smart TV LG OLED in promozione, da Mediaworld potrete aggiudicarvi 3 smart TV 4K DVB-T2 Sony e LG in offerta nel contesto “Solo per il Weekend”. Vediamo di quali modelli si tratta e i rispettivi prezzi.

Il più economico del trio è LG 43UP78006LB 2021, televisore proposto a 449 Euro anziché 529 Euro. Qui troviamo un display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR e HDR10, sistema operativo proprietario WebOS 6.0 e audio gestito da sistema Ultra Surround.

Alternativa più costosa è invece il televisore Sony KD50X85J, novità 2021 scontata da 1.099 Euro a 899 Euro con pagamento effettuabile anche in 20 mensilità Tasso Zero. Lo schermo è un LED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 100Hz, supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision, sistema audio Dolby Atmos e sistema operativo Google TV, ovvero Android 10.

Chiude il trio il televisore Sony Bravia XR75X90J, altra novità 2021 top di gamma pensata soprattutto per il gaming. In questo caso troviamo un pannello Full Array LED da 75 pollici con refresh rate di 100Hz e risoluzione pari a 3840x2160 pixel, con supporto a HLG, HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo resta sempre Google TV e troviamo tecnologie lato gaming come Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode. Il prezzo? 1.799 Euro al posto di 2.299 Euro, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero.

