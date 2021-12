Mediaworld: 3 smart TV 4K DVB-T2 fino a 400 Euro in meno, fino a questa sera

Mentre prosegue il Sottocosto di Natale da Mediaworld con tante offerte su TV DVB-T2 e prodotti Apple, la stessa catena di distribuzione continua ad aggiornare le promo “Solo per Oggi”. Per la giornata odierna del 13 dicembre 2021, spazio viene dedicato soprattutto a 3 smart TV 4K DVB-T2 con tagli fino a 400 Euro.

Il televisore più economico del trio è LG 50NANO776PA 2021, novità di questa annata in fase di conclusione proposta a 699 Euro anziché 879 Euro. Qui troviamo un pannello LED NanoCell da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, refresh rate di 60Hz e supporto lato video a HLG, HDR e HDR10 Pro. Ci sono anche funzionalità per il gaming come la Automatic Low Latency Mode (ALLM) e il sistema operativo, infine, è WebOS 6.0, piattaforma proprietaria della casa sudcoreana.

Segue poi il televisore Samsung The Frame 55LS03A 2021 con cornice nera e schermo QD-LED Ultra HD 4K da 55 pollici, anche in questo caso con supporto a HLG e HDR10+. Lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è la piattaforma Tizen. Il prezzo? 998 Euro al posto di 1.399 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate Tasso Zero da 49,90 Euro al mese.

Chiude la lista giornaliera lo smart TV Panasonic TX-48JZ1000E scontato da 1.699 Euro a 1.349 Euro, anche qui con metodo di pagamento a rate Tasso Zero opzionale. Il pannello in dotazione è un OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e supporto a tecnologie come HLG, HDR10+ adattivo e Dolby Vision IQ. Non manca poi il decoder audio avanzato Dolby Atmos e, infine, il sistema operativo è my Home Screen 6.0.

