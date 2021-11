MediaWorld, 3 Smart TV Android in offerta sotto i 200 euro: c'è Xiaomi

Dopo aver approfondito le offerte di MediaWorld legate a smartphone OPPO e OnePlus, ci soffermiamo su altre promozioni lanciate dalla nota catena. Infatti, ci sono sconti su 3 Smart TV low cost con sistema operativo Android.

Più precisamente, i televisori in offerta appartengono ai brand OK e Xiaomi. Tra l'altro, l'offerta relativa al modello di quest'ultima azienda rientra nell'iniziativa legata al Black Friday di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 10 novembre 2021. In ogni caso, i televisori in sconto sono quelli di seguito.

OK ODL24770H-TAB (24 pollici, 1366 x 768 pixel): 159,99 euro (anziché 169,99 euro);

(24 pollici, 1366 x 768 pixel): 159,99 euro (anziché 169,99 euro); OK Led ODL 24772HN-TAB (24 pollici, 1366 x 768 pixel): 169,99 euro (al posto di 189,99 euro, promozione Red Weekend MediaWorld);

(24 pollici, 1366 x 768 pixel): 169,99 euro (al posto di 189,99 euro, promozione Red Weekend MediaWorld); Xiaomi Led P1 32 L32M6-6A (32 pollici, 1366 x 768 pixel): 199,99 euro (anziché 279,99 euro, promozione Black Friday 2021).

I modelli indicati dispongono del sistema operativo Android, quindi non mancano un po' tutte le funzionalità smart del caso. Inoltre, chiaramente c'è il supporto allo standard DVB-T2, legato al "nuovo digitale terrestre".

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di uno Smart TV economico. In ogni caso, ovviamente si tratta di modelli che strizzano l'occhio a coloro che non hanno troppe esigenze (vedasi anche la questione della risoluzione del pannello).