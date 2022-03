Mediaworld: 3 smart TV Samsung in offerta anche sotto i 300 Euro, solo per questo weekend

Con il Red Weekend lanciato da Mediaworld per questo fine settimana, valido quindi fino al 20 marzo 2022, è possibile aggiudicarsi un televisore Samsung a prezzi competitivi. Vediamo quindi i 3 smart TV Samsung disponibili in offerta, tra cui un modello sotto i 300 Euro perfetto per adeguarsi al DVB-T2 senza spendere troppo.

Stiamo parlando del modello Samsung UE32T4300AKXZT, televisore dotato di un semplice schermo LED HD Ready (1366 x 768 pixel) da 32 pollici con refresh rate di 50Hz e compatibilità con la tecnologia HDR lato video, oltre al decoder audio Dolby Digital Plus. Come specificato in apertura, è compatibile con l’ultimo standard del digitale terrestre. Il prezzo? 269,99 Euro al posto dei 329 Euro di listino, con pagamento effettuabile anche in 20 rate da 13,50 Euro al mese senza interessi.

Salendo a 469 Euro al posto di 669 Euro è possibile acquistare invece il televisore Samsung UE43AU9070 2021 appartenente alla gamma Crystal UHD. Questo TV ha un display LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale con supporto a HLG, HDR e HDR10+. Lato audio troviamo la tecnologia Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è sempre la piattaforma proprietaria Tizen.

Conclude il nostro elenco relativo al Red Weekend di Mediaworld, che ricordiamo essere valido esclusivamente online, il televisore Samsung QE43Q60A con display QLED Ultra HD 4K da 43 pollici, dalla frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e compatibile con HDR10+. Il decoder audio Dolby Digital Plus non manca anche in questo caso. Il prezzo, dunque, è pari a 599 Euro al posto dei 799 Euro di listino.

Al contempo, nella lista di sconti “Solo per Oggi” potrete trovare smartphone Xiaomi e MacBook Pro in offerta.