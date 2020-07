MediaWorld, ecco i 3 smartphone Android meno costosi online

Dopo aver scoperto i prodotti meno costosi in offerta da Unieuro, la nostra mente ha portato a galla un'altra curiosità, relativa a quali sono gli smartphone Android più convenienti da MediaWorld. D'altronde, la nota catena ha miriadi di prodotti a disposizione, che spesso non vengono "pubblicizzati" in bella vista.

Perché, dunque, non utilizzare lo stesso filtro che abbiamo visto con Unieuro anche da MediaWorld e vedere quali dispositivi escono? Lo abbiamo fatto oggi 3 luglio 2020 e le "scoperte" venute a galla sono interessanti, tanto che abbiamo deciso di condividerle con voi. Infatti, dalle nostre ricerche è emerso che lo smartphone meno costoso parte da 55,99 euro (ovviamente prendendo in considerazione il sito ufficiale di MediaWorld).

Ci riferiamo a Wiko Y50 nella sua colorazione Dark Grey, dispositivo che dispone di 1GB di RAM e 16GB di memoria interna e monta Android Oreo (Go Edition). Al secondo posto c'è TIM EASY 4G nella sua colorazione Blu, che viene venduto a 59,99 euro, dispone di un look "rétro" e monta Android 4.4.4 KitKat. Allo stesso prezzo, ovvero 59,99 euro, c'è anche Alcatel 1 nella sua colorazione Blue. Si tratta di uno smartphone "brandizzato" TIM che dispone di 1GB di RAM, 8GB di memoria interna e Android Oreo (Go Edition).

Insomma, da MediaWorld sono disponibili tre smartphone che costano meno di 60 euro.