MediaWorld, 3 TV LG in offerta sotto i 200 euro per lo switch off DVB-T2

Dopo il lancio da parte di Unieuro dell'iniziativa "Switch Off TV", MediaWorld ha "risposto" tramite un'altra iniziativa simile. Infatti, la nota catena mette a disposizione sia informazioni relative al passaggio al "nuovo digitale terrestre" che soprattutto offerte su vari prodotti. Tra questi, troviamo 3 TV LG venduti a meno di 200 euro.

Più precisamente, i modelli coinvolti, che ovviamente risultano compatibili con lo standard DVB-T2, sono LG 28TN515S-PZ, LG 24TN510S-PZ e LG 24TL510V-PZ. Si tratta di modelli economici, che presentano infatti una risoluzione pari a 1366 x 768 pixel (HD). Il primo TV dispone di un pannello da 28 pollici, mentre gli altri due hanno diagonale di 24 pollici. Per il resto, i primi due modelli presentano anche funzionalità smart di base, quindi potrebbero risultare interessanti per un certo tipo di utente. Per quel che riguarda i prezzi, LG 28TN515S-PZ viene proposto a 199,99 euro (in precedenza 219,99 euro), LG 24TN510S-PZ viene venduto a 169,99 euro (prima 209,99 euro) e LG 24TL510V-PZ viene proposto a 149,99 euro (in precedenza 179 euro).

In ogni caso, queste promozioni sono state inserite da MediaWorld nella pagina ufficiale dedicata all'iniziativa relativa allo switch off DVB-T2. Tramite quest'ultima, la nota catena fornisce informazioni relative al passaggio al "nuovo digitale terrestre", consentendo dunque all'utente di approfondire l'argomento. A tal proposito, ricordiamo che i primi "grattacapi" potrebbero sorgere già da settembre 2021.