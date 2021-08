Mediaworld, fino a 300 Euro in meno su OPPO Find X3 Lite e Microsoft Surface Pro X

Assieme alle offerte Solo per il Weekend su smart TV LG e Samsung, Mediaworld include nella medesima iniziativa anche lo smartphone OPPO Find X3 Lite e il computer Microsoft Surface Pro X con tagli di prezzo che arrivano fino a 300 Euro rispetto al listino. Vediamo entrambi i dispositivi nel dettaglio.

Partiamo dal telefono OPPO Find X3 Lite venduto a 369 Euro anziché 499 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero da 18,45 Euro al mese. Si tratta di uno smartphone dotato di display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 765G da 2,4 GHz sotto la scocca, assieme a 128 GB di memoria interna non espandibile e 8 GB di RAM, mentre la batteria è una cella da 4300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W. Il comparto fotocamera è infine caratterizzato da quattro sensori posteriori (64 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP monocromatico) e un sensore unico selfie da 32 megapixel.

Parlando invece del computer di casa Microsoft, il modello Surface Pro X, il prezzo è pari a 1.199 Euro contro i 1.499 Euro di listino, sempre pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero. Il dispositivo viene venduto senza penna e tastiera nella confezione base e presenta un display LED touchscreen da 13 pollici e, sotto la scocca, il processore proprietario Microsoft SQ1 dal clock a 3 GHz, 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di archiviazione in formato SSD, mentre il chip grafico è il modello Qualcomm Adreno 685.

Entrambe le offerte citate valgono solo fino alle 23:59 di oggi, domenica 15 agosto 2021.

