Mediaworld, oltre 300 Euro di sconto su due TV OLED Sony e LG per poche ore

Mentre Trony propone cinque TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, per permettere di soddisfare i nuovi standard del digitale terrestre senza spendere troppo, la catena di distribuzione Mediaworld tra le offerte Solo per Oggi ha introdotto due smart TV OLED DVB-T2 di fascia alta con tagli di prezzo superiori a 300 Euro: ecco i modelli interessati.

Il primo e più economico è il televisore LG NanoCell 8K 55NANO966PA 2021, proposto a 1.329 Euro anziché 1.799 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero da 66,45 Euro al mese. Si tratta di un TV con pannello OLED 8K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ per aumentare la qualità del feed video e decoder Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo, invece, è il proprietario WebOS versione 6.0.

Segue invece l’Android TV Sony OLED KE65A8 scontato da 2.599 Euro a 2.269 Euro, dotato di pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, processore video X1 Ultimate, 16 GB di HDD interno, supporto all’HDR, Dolby Atmos come decoder audio e, oltretutto, ha il certificato IMAX.

Non mancano però anche due modelli Samsung più economici, anch’essi con sconti interessanti che dureranno però solamente fino alle 23:59 di oggi, martedì 6 luglio 2021. Il televisore Samsung QLED 4K QE43Q60A Black 2021 costa 599 Euro al posto di 799 Euro e ha un display QLED 4K da 43 pollici, supporto all’HDR 10+, processore video Quantum Lite 4K, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen. Con le medesime specifiche tecniche, eccetto per il display da 50 pollici, viene proposto altrimenti il modello Samsung QLED 4K QE50Q60A Black 2021 a 789 Euro anziché 926 Euro, sempre pagabili in 20 rate Tasso Zero secondo il piano Findomestic.

Anche Amazon, intanto, ha diversi sconti su TV LG e Sony OLED, tra cui la variante da 55 pollici dell’Android TV citato precedentemente.