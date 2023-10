Mediaworld, 300 Euro di sconto su un laptop Lenovo da 15,6 pollici

Nel volantino che propone il Sottocosto fino al 15 Ottobre 2023, Mediaworld permette di risparmiare un'ottima somma di denaro su un laptop Lenovo da 15,6 pollici.

Nella fattispecie, stiamo parlando del Lenovo IP 3 15ITL6 da 15,6 pollici, un laptop con processore Intel ore i5, Intel Iris Xe Graphics, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 449 Euro, in calo appunto del 40% rispetto ai 649,99 Euro di listino.

Mediaworld garantisce la consegna a stretto giro di orologio, oltre che il ritiro in negozio selezionando uno dei punti vendita più vicini direttamente tramite lo store locator.

Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile anche optare per la dilazione in tre rate mensili con PayPal direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine. Non è chiaro quante unità siano disponibili a questo prezzo, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.