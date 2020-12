Mediaworld: fino a 300 Euro di sconto sui TV LG OLED CX fino al 10 Dicembre

Come abbiamo avuto modo di segnalare su queste pagine, Mediaworld ha lanciato lo sconto subito XMAS, la nuova promozione attiva fino al 10 Dicembre che permette di ottenere fino a 300 Euro di sconto sugli acquisti effettuati in store ed online. Particolarmente interessante è l'offerta sui TV LG OLED CX.

Sconto Subito XMAS consente di ottenere uno sconto di 50 Euro a fronte di una spesa di almeno 500 Euro, 100 Euro se si spendono almeno 750 Euro, 150 Euro per gli ordini superiori ai 1000 Euro e 300 Euro per quelli con importo superiore ai 2000 Euro.

Di conseguenza, coloro che intendono acquistare a casa l'LG OLED CX da 77 pollici potranno godere del massimo dello sconto e potrà essere portato a casa a 4.499 Euro, rispetto al prezzo precedente di 4.799 Euro.

L'LG OLED CX da 65 pollici, invece, potrà essere acquistato a 2099 Euro: lo sconto è di 300 Euro se si confronta con i 2499 euro precedenti.

Sul TV LG OLED CX da 55 pollici lo sconto è di 150 Euro e potrà essere acquistato a 1349 Euro, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo è indicato come "Non disponibile" e non abbiamo informazioni sull'eventuale ritorno.

Le offerte saranno attive fino al 10 Dicembre.