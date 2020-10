Mediaworld: 300 Euro di sconto sul TV LG OLED CX da 55'!

Tra le tante promozioni proposte quest’oggi da Mediaworld nell’ambito degli “sconti solo per oggi”, troviamo anche un’offerta molto interessante su un TV LG OLED della gamma CX, di cui si è a lungo parlato su queste pagine in quanto definito da molti il migliore per giocare sulle console di nuova generazione.

La catena di distribuzione, nello specifico, quest’oggi propone il 55CX6LA da 55 pollici a 1.699 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino. Mediaworld offre ovviamente anche la consegna a casa gratuito ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero. Nel caso in cui si dovesse scegliere la prima opzione, la consegna a casa sarebbe garantita tra giovedì 15 e martedì 20 Ottobre. E’ anche possibile effettuare il pagamento rateale al prezzo di 84,95 Euro al mese, con tan e tag 0%.

A livello tecnico la TV è dotata di un pannello OLED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 120Hz, a cui si aggiunge anche il processore a9 Gen3 4Kcon AI che ottimizza in automatico le immagini e l’audio per offrire un’esperienza audio immersiva.

E’ disponibile da tempo su queste pagine anche la recensione dell’LG CX, in cui sono presenti tutte le informazioni sulla gamma.