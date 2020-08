Mediaworld: quasi 300 Euro di sconto su un TV QLED Samsung da 65'

Tra gli Sconti solo per oggi di Mediaworld, in scadenza alle 23:59, troviamo anche un TV Samsung da 65 pollici, basato sul pannello QLED, su cui viene proposta una riduzione del prezzo di quasi 300 Euro. Vediamo i dettagli della promozione.

Il TV in questione è il QE65Q60TAUXZT da 65 pollici, che può essere acquistato a 1049 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di spalmare il totale in venti rate al prezzo di 52,45 euro al mese con tan e taeg 0%, a cui si aggiunge la consegna a casa gratuita tra giovedì 20 e martedì 25 Agosto ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad una smart tv da 65 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, a cui si aggiunge una frequenza di aggiornamento di 60Hz ed un comparto audio caratterizzato da una potenza in uscita di 20W. E' presente anche la tecnologia Quantum Dot che è in grado di regalare immagini con copertura del volume colore del 100%, mentre la retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica dei colori per adattarla al meglio ai contenuti. Il TV è basato sul processore Quantum Lite che è in grado di ottimizzare il contrasto per la gestione dell'HDR, mentre l'Ambient Mode rendela televisione un complemento d'arredo.