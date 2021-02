MediaWorld, fino a 300 euro in meno su smart TV Sony Ultra HD 4K solo per il weekend

Le offerte “Solo per il weekend” di MediaWorld vanno anche oltre agli smartphone Samsung Galaxy con sconti fino al 40%: nella pagina Web dedicata, infatti, possiamo trovare anche alcuni smart TV Sony Ultra HD 4K dotati già del sintonizzatore DVB-T2 necessario per poter visualizzare i canali del digitale terrestre in futuro.

Il modello più economico tra i tre in offerta è il Sony KD55XH9077 da 899,00 Euro anziché 1199,00 Euro da listino. Il pannello LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 100 Hz è da 55 pollici, è dotato di HDR e come TV rientra nella classe energetica A. Per chi lo desidera, è disponibile anche il pagamento in 20 comode rate mensili da 44,95 Euro tan e taeg 0%.

Il modello “a metà” che vedremo oggi è il Sony KD65XH9077 da 65 pollici, sempre con schermo LED 4K con la medesima risoluzione e lo stesso refresh rate del modello precedente. In tal caso, però il prezzo scontato è pari a 1399,00 Euro anziché 1699,00 Euro, sempre pagabili in 20 comode rate da 69,96 Euro al mese a tasso zero grazie al piano Findomestic.

Infine, il modello top di gamma in offerta per questo weekend è il Sony OLED KD65AG9 da 65 pollici, sempre con refresh rate da 100 Hz e risoluzione di 3840x2160 pixel. Il prezzo è pari a 2699,00 Euro scontato, rispetto al prezzo di listino di 2899,00 Euro; le rate mensili rimangono sempre 20 da 134,95 Euro al mese, tan e taeg 0%. Ricordiamo che in tutti e tre i modelli il sistema operativo in dotazione è Android TV.

Insomma, se siete a caccia di uno smart TV in offerta questo è il momento perfetto per aggiudicarsene uno a prezzi decisamente interessanti.

MediaWorld ha anche lanciato l’iniziativa dedicata a San Valentino chiamata “Innamorati della tecnologia”, con offerte su molti prodotti che potrebbero essere un ottimo regalo per la propria dolce metà.