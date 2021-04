MediaWorld, fino 300 Euro in meno su tanti notebook Asus, HP e MacBook solo per il weekend

MediaWorld propone come ogni weekend una serie di sconti esclusiva fino alle 23:59 di domenica. Dopo avere visto le promozioni su tre monitor da gaming Samsung ed MSI, ora è il momento di dare un’occhiata alle migliori offerte su computer portatili Asus, HP e Apple con cali fino a 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Partiamo come da prassi con il modello meno costoso, ovvero il computer portatile ASUS X515MA-BR037T disponibile a 439 Euro anziché 529 Euro. Pensato per chi non ha particolari esigenze, giunge dotato di processore Intel Celeron-N4020, chip grafico Intel UHD Graphics 600, SSD per 256 GB di spazio di archiviazione, 4 GB di memoria RAM DDR4 e display LED HD Ready da 15,6 pollici con risoluzione 1366x768 pixel.

Passiamo dunque ai modelli proposti da HP, a partire dal notebook HP 240 G8 2R9G4EA con processore Intel Core I5-1035G1 da 3,6 GHz di clock in Boost, chip grafico Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM e sempre SSD da 256 GB, mentre il display è un LED Full HD da 14 pollici. Non manca, infine, il sistema operativo Windows 10 Pro. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 699 Euro al posto di 799 Euro. In alternativa, a 888 Euro anziché 999 Euro è possibile trovare il modello HP 240 G8 2X7R5EA con le medesime specifiche tecniche eccetto per il processore, dato che si passa al modello Intel Core i7-1065G7.

Rimanendo nel mondo HP troviamo anche il modello HP Pavilion 15-DK1023NL con display da 15,6 pollici WLED Full HD, CPU Intel Core i5-10300H, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q con 6 GB di memoria vRAM dedicata, SSD da 512 GB, RAM DDR4 da 8 GB con supporto fino a 16 GB e sistema operativo Windows 10 Home. Il tutto viene proposto a 949 Euro al posto dei 1.049 Euro di listino, con pagamento effettuabile in 20 mensilità da 47,45 Euro Tan 0% e Taeg 0%.

Dulcis in fundo, sempre per i notebook HP, troviamo la variante da gaming HP OMEN 15-EK0013NL con chip Intel Core i7-10750H che tocca i 5 GHz in Boost, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060, medesima capienza del modello precedente lato SSD, 16 GB di memoria RAM e display WLED Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144 Hz. In questo caso si parla di 1.499 Euro rispetto i 1.699 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

Apple invece promuove diverse varianti del suo MacBook Pro a partire dal modello MWP42T/A 2020 con display IPS LED da 13,3 pollici, processore Intel Core i5 fino a 3,8 GHz di clock, chip grafico condiviso Intel Iris Plus Graphics, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM LPDDR4 espandibile fino 32 GB, venduto a 1.999 Euro anziché 2.229 Euro. Segue il modello MVVL2T/A 2019 con display Retina da 16 pollici, processore Intel Core i7 di nona generazione per Boost fino a 4,5 GHz, scheda grafica AMD Radeon Pro 5300M e stesse specifiche lato memoria, il tutto proposto a 2.499 Euro al posto di 2.799 Euro. Infine troviamo anche la variante MVVK2T/A 2019 con poche differenze rispetto alla precedente, tra cui il processore Intel Core i9 di nona generazione, 1000 GB di SSD e GPU AMD Radeon Pro 5500M, con prezzo in sconto pari a 2.999 Euro anziché 3.299 Euro.

