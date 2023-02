MediaWorld: 33% di sconto su Samsung Galaxy A33 5G

Dopo aver approfondito le offerte MediaWorld su TV 4K, torniamo a soffermarci su quanto proposto in ambito di promozioni Tech dalla popolare catena. Questa volta, però, ci soffermiamo sul mondo dei dispositivi mobili, dato che di mezzo c'è uno sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A33 5G.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a un prezzo pari a 259,99 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena, precedentemente il costo del dispositivo ammontava a 389,99 euro. Si possono dunque risparmiare, a conti fatti, 130 euro, ovvero lo sconto risulta del 33,33%.

Tra l'altro, non manca la consegna gratuita online. Al netto di questo, la colorazione venduta a questo prezzo è quella Black, mentre le altre possono variare di prezzo sul sito Web di MediaWorld. Lato memoria, invece, Samsung Galaxy A33 5G dispone di 6GB di RAM e 128GB di storage, come potete approfondire anche sul sito Web ufficiale di Samsung (in cui potete trovare ulteriori indicazioni sulla scheda tecnica).

Per il resto, se avete intenzione di approfondire il dispositivo, in quanto siete interessati all'acquisto, potreste voler avere un quadro più ampio sul mercato in generale. Per questo motivo, consigliamo di dare un'occhiata all'approfondimento sui migliori smartphone Android tra 200 e 300 euro.