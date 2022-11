Mediaworld, 33% di sconto su un TV LG QNED da 50 pollici solo per oggi

In occasione degli sconti solo per oggi di Mediaworld, che come sempre scadranno alle ore 23:59 di oggi, è possibile portare a casa a prezzo ridotto un TV LG QNED da 50 pollici con pannello 4K, beneficiando di uno sconto del 33%.

Il modello interessato è il 50QNED826QB da 50 pollici a LED della lineup 2022, su cui appunto è garantita una riduzione del 33% e passa a 629,99 Euro, rispetto ai 949,99 Euro di listino.

La consegna senza costi aggiuntivi è prevista tra il 6 ed il 16 Dicembre 2022, a costo zero ed interessi zero, mentre il ritiro in negozio non è possibile.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per tre anni per guasto a 79,99 Euro e per tre anni per guasto e 2 anni per dano a 119,99 Euro. Mediaworld garantisce anche il ritiro dell'usato a costo zero, mentre l'installazione della TV a muro è garantita ad un sovrapprezzo di 89,90 Euro, con l'allacciamento a 14,90 Euro.

Il TV in questione è dotato della tecnologia Quantum Dot e NanoCell che garantiscono colori ancora più puri ed offrono una resa più brillante e raffinata dai TV LED tradizionali. Sotto la scocca è presente il processore a7 Gen 5 con AI, mentre per i videogiocatori troviamo il supporto al 4K fino a 120Fps con VRR ed AMD FreeSync Premium.