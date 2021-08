Mediaworld, fino a 350 Euro in meno su Smart TV LG e Samsung da 65 pollici

Dopo aver scaldato i motori con un paio di interessanti Smart TV su Amazon a meno di 200 Euro, è arrivato il momento di dare un'occhiata alle migliori proposte da 65 pollici, naturalmente Smart e con risoluzione 4K.

Partiamo con la Samsung Crystal UHD UE65AU7170, una buona soluzione con TizenOS per entrare nel mondo dei pannelli a diagonale elevata. Siamo infatti nei termini dei 65 pollici, con risoluzione UltraHD e l'AU7170 rappresenta un modello entry level per via di un prezzo di listino inferiore ai 1000 Euro.

Questo pannello, di buona qualità, è dotato di cornici ridotte all'osso, tecnologia PurColor per rendere i colori più vivi e piena compatibilità con lo standard DVB-T2, perfetto dunque in vista dello switch-off al digitale terrestre. Il prezzo di partenza è di 949 Euro ma, attraverso la promozione "Solo per il weekend" sarà possibile portarla a casa a soli 679 Euro, per un risparmio di 270 euro.

La seconda promozione riguarda invece il modello LG 65UP78006LB della collezione 2021 del colosso sudcoreano. Siamo anche in questo caso in piena fascia mainstream, grazie a un prezzo di partenza di 1049 Euro, che diventano 699 Euro grazie alla promozione a tempo di Mediaworld.

Garantita anche in questo caso la compatibilità con lo standard digitale T2 e satellitare S2 e il sistema operativo a bordo sarà l'ottimo webOS, una delle piattaforme più supportate in assoluto in termini di varietà e qualità delle applicazioni.