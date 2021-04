MediaWorld, 4 smartphone sotto i 200 Euro e megasconto su TV 8K Samsung per poche ore

Il Volantino MediaWorld “Il Top della Tecnologia” continua a proporre ai consumatori tanti prodotti a prezzi stracciati, tra cui 5 ottimi smartphone sotto i 300 Euro, ma nel mentre appaiono anche le consuete offerte “Solo per Oggi” tra cui ben quattro telefoni sotto i 200 Euro e uno smart TV Samsung QLED 8K a 850 Euro in meno.

I modelli più economici sono proposti da Oppo, a partire dall’OPPO A5 2020 scontato a 129,99 Euro anziché 179,99 Euro. Fuori troviamo un display LCD HD+ da 6,5 pollici assieme a un modulo quad-camera posteriore (12MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un singolo sensore anteriore da 8MP. Sotto la scocca, invece, figurano il chip Qualcomm Snapdragon 665 assieme a 64GB di archiviazione espandibile a 256GB e 3GB di memoria RAM, per una batteria da 5000 mAh.

Segue OPPO A9 2020 brandizzato TIM, proposto a 159,99 Euro al posto di 229,99 Euro. In questo caso si parla di display LCD da 6,5 pollici, medesimo chip Snapdragon 665 octa-core ma tagli di memoria differenti per 128GB di archiviazione e 4GB di RAM, batteria sempre da 5000 mAh, fotocamera anteriore da 16MP e quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP).

È disponibile anche lo smartphone TCL 10Se dotato di schermo LCD HD+ da 6,52 pollici, SoC Mediatek Helio P22 octa-core a 2 GHz, 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera composto da tre sensori posteriori (48MP principale + 5MP + 2MP) e doppio sensore anteriore (8MP + 13MP). In questo caso si parla di 139,99 Euro al posto dei 199,99 Euro di listino.

L’unico smartphone Xiaomi scontato in queste ore è il modello Redmi Note 8 Pro basato sul chipset MediaTek Helio G90T, assieme a display Full HD+ da 6,53 pollici, 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione con espansione via microSD, modulo batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida, comparto fotocamera con quattro sensori posteriori (principale da 64 megapixel, grandangolo da 8MP, macro da 2MP e sensore per la modalità ritratto) e una singola lente anteriore da 20MP. Il tutto viene proposto a 189,99 Euro anziché 299,99 Euro.

Dulcis in fundo, fino alle 23:59 di oggi 21 aprile 2021 è disponibile anche lo smart TV Samsung QLED QE55Q700TATXZT con pannello QLED 8K da 55 pollici, HDR10+ / HLG, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo TizenOS. Questo televisore viene proposto a 1.349 Euro anziché 2.199 Euro, pagabili anche in 20 comode mensilità da 67,45 Euro Tasso Zero.

Sempre in occasione di queste promozioni potrete trovare anche Amazon Fire TV Stick Lite a un prezzo inferiore a quello di Amazon.