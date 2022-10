Mediaworld: 4 smartphone Samsung in offerta sotto 250 euro

Oltre al nuovo volantino Sottocosto di Mediaworld la stessa catena di distribuzione propone molte altre offerte intriganti su una moltitudine di dispositivi. In particolar modo, di seguito riprenderemo 4 smartphone Samsung in sconto a meno di 250 euro.

Cominciamo la rassegna con Samsung Galaxy A13, caratterizzato da un display PLS LCD da 6,6 pollici FHD+, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e SoC Exynos 850 da 2 GHz sotto la scocca. Il comparto fotocamera è invece composto da un sensore selfie da 8 megapixel e 4 lenti sul retro, di cui la principale da 50 MP. Il prezzo? 155,99 euro al posto di 199,99 euro.

Passiamo quindi al Samsung Galaxy A04s venduto a 159,99 euro anziché 179,99 euro, dotato del chipset Exynos 850 e con 32 GB di archiviazione assieme a 3GB di RAM lato memoria. Il display è un LCD HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di massimo 90Hz, la batteria è sempre da 5.000 mAh e, infine, il comparto fotocamera è composto da tre sensori sul retro (50 MP + 2 MP + 2 MP) e uno anteriore da 5 MP.

Samsung Galaxy A22 5G nella configurazione da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione scende invece da 249,99 euro a 199,99 euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate tasso zero da 10 euro al mese. In questo caso ci troviamo dinanzi a un dispositivo mobile con schermo TFT LCD FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 90Hz, chipset MediaTek Dimensity 700 da 2,2 GHz massimi, batteria da 5.000 mAh e, lato fotocamera, tre lenti sul retro (48 MP + 5 MP ultrawide + 2 MP) e una da 8 MP per i selfie.

Chiude il quartetto a 239 euro al posto di 349 euro il modello Samsung Galaxy A23 5G, in sconto grazie al nuovo volantino Sottocosto. In questo caso il display è un PLS LCD FHD+ da 6,6 pollici a 120Hz, accompagnato esternamente da quad-camera posteriore (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP) e singola anteriore da 8 megapixel. Sotto la scocca, dunque, abbiamo una batteria da 5.000 mAh, SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, 128 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM.

Sempre da Mediaworld è disponibile anche un Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 1000 euro.