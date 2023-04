Mediaworld, 40% di sconto su un TV Samsung da 43 pollici UHD 4K

In aggiunta allo sconto del 40% su un TV Panasonic, segnaliamo quest'oggi da Mediaworld un'offerta molto interessante su un televisore a marchio Samsung con diagonale da 43 pollici.

Si tratta del Samsung UE43BU8070UXZT da 43 pollici che viene proposto a 337,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 569,99 Euro di listino, con consegna tra il 14 ed il 19 Aprile 2023 a costo zero ed interessi zero e ritiro in negozio gratuito dal 18 Aprile 2023.

Alla base della scheda tecnica troviamo il processore Crystal 4K che è dotato di un sistema di upscaling in grado di regalare ai contenuti la risoluzione 4K e colori come dovrebbero essere. Presente anche il supporto alla tecnologia HDR che migliora la resa luminosa del TV, per offrire una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie, oltre che l'ALLM (Auto Low Latency Mode) che ottimizza lo schermo per dare maggiore controllo con ritardo impercettibile alla ricezione del segnale. Fronte software invece troviamo lo smart hub che offre suggerimenti e selezioni di contenuti per averli sempre a portata di mano in qualsiasi momento.

L'offerta rientra i Super Sconti Outlet lanciati nella giornata di ieri da Mediaworld e che saranno disponibili fino al 23 Aprile 2023 prossimo.