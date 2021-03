MediaWorld, fino 400 Euro in meno su laptop HP e notebook Acer da gaming per poche ore

Nel contesto delle offerte Solo per Oggi di MediaWorld è possibile trovare non solo prodotti come Motorola RAZR 5G e TV a marchio Philips e Panasonic in sconto: la catena di negozi sta proponendo, infatti, anche due computer portatili di fascia alta a marchio HP e Acer fino a 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino: ecco tutti i dettagli.

Partiamo, come da nostra prassi, dal modello più economico tra i due ovvero HP EliteBook X360 830 G6, venduto a 1.399 Euro anziché i 1.625 Euro di listino. Tra le specifiche tecniche notiamo in particolare il processore Intel Core I7-8565U con velocità di clock pari a 1,8 GHz base e Boost a 4,6 GHz assieme a scheda grafica condivisa Intel UHD 620, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB lato archiviazione, display WLED Full HD da 13,3 pollici e Windows 10 Professional a 64 bit già installato.

Ma il vero “pezzo da novanta” di oggi è il notebook da gaming Acer Predator Triton PT515-52-78TF, il quale passa dai 2.999 Euro di listino a 2.599 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 129,95 Euro tan e taeg 0%. Se il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici, sotto la scocca troviamo innanzitutto il processore Intel Core i7-10750H con velocità di clock pari a 2,6 GHz e Boost pari a 5 GHz, per una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8 GB di memoria vRAM, ben 32 GB di RAM DDR4, 1 TB di SSD e Windows 10 Home preinstallato.

