Mediaworld: 400 Euro di sconto su laptop MSI da gaming con RTX 4060

Dopo aver parlato dello sconto di Unieuro su un TV Samsung, ci spostiamo da Mediaworld che con il nuovo volantino propone un’offerta molto interessante su un laptop da gaming da 15,6 pollici con processore Intel.

Il computer in questione è l’MSI Cyborg 15, che nella configurazione con display da 15,6 pollici, processore Intel Core i7 12650H, scheda grafica NVIDIA GeForce 4060, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte può essere acquistato a 1199 Euro, in calo di 400 EUro rispetto ai 1599 Euro di listino.

La consegna è stimata tra il 15 ed il 19 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, a costo zero ed interessi zero, mentre il ritiro gratuito nei punti vendita a partire dal 19 Febbraio 2024: ovviamente la stima potrebbe variare a seconda dello store scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per un anno per guasto, 2 anni per danni e 2 anni per furto a 189,99 Euro, mentre a 119,99 Euro è disponibile la protezione per un anno per guasto, un anno per danno ed un anno per furto. Mediaworld offre anche il ritiro dell’usato RAEE gratuito.