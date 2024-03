Mediaworld: 400 Euro di sconto su laptop MSI con RTX 4050 ed i7

Poco dopo aver riportato lo sconto Amazon su iPhone 15 ed Apple Watch 9, ci spostiamo nel listino Mediaworld che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un laptop MSI da gaming.

Si tratta dell'MSI Thin GF63, che viene proposto a 999 Euro, in calo rispetto ai 1399 Euro di listino.

La configurazione in questione è dotata di un display da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-12650H, scheda grafica NVIDIA GeForce 4050 con 16GB di memoria dedicata, ed SSD da 512 gigabyte.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 6 e l'8 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio ovviamente la data varia a seconda del punto vendita scelto e la disponibilità.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione per un anno per guasto e due anni per danni e furto a 189 Euro, mentre per un anno su guasto, danno e furto il prezzo da pagare è di 119 Euro. Disponibile anche il ritiro gratuito del RAEE.