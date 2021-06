Mediaworld: oltre 400 Euro di sconto su un TV LG OLED 2021

Anche in giornata odierna, si rinnovano le promozioni "Solo Per Oggi" di Mediaworld. La catena di distribuzione in questo mercoledì di Giugno propone un prezo molto interessante su un TV LG OLED 2021, su cui è possibile risparmiare oltre 400 Euro. Non mancano però le offerte su altri prodotti, in particolare i TV.

L'LG OLED65G16LA da 65 pollici, della gamma 2021, è disponibile a 2569 Euro, con un risparmio di 430 Euro rispetto ai 2999 Euro di listino. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 128,45 Euro al mese, e garantisce la consegna a casa gratuita tra giovedì 24 e martedì 29 Giugno, con ritiro contestuale in negozio ovviamente a costo zero.

Il TV Samsung UE50AU8070 Black 2021 da 50 pollici invece è disponibile a 539 Euro, dai 679 Euro di listino. Anche in questo caso, è possibile effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 26,95 Euro al mese e consegna gratuita tra giovedì 24 e martedì 29 Giugno 2021.

Sempre restando in ambito Samsung QLED, invece, il QE55Q60A da 55 pollici della gamma 2021 è disponibile in sconto a 799 Euro, dai 1049 Euro di listino.

Infine, il Sony KE85XH9096 da 85 pollici è disponibile a 2469 Euro.