Mediaworld: oltre 400 Euro di sconto sul TV OLED Sony AG8 da 55 pollici

Continuano le offerte di Mediaworld su televisori e prodotti d'elettronica. Quest'oggi la catena di distribuzione sconta di oltre 400 Euro un TV Sony della gamma AG8, con diagonale da 55 pollici. Il prezzo è davvero molto conveniente se si tiene conto delle specifiche tecniche del modello.

Il TV in questione è il KD55AG8 da 55 pollici, che può essere portato a casa a 1549 Euro, 450 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Siamo di fronte ad un televisore con pannello OLED 4K HDR e basato sul processore X1 Extreme con Acoustic Surface Audio, che garantiscono una potente elaborazione in tempo reale per mettere a disposizione degli utenti immagini ultra dettagliate. La funzione Sound from Picture Reality invece fa arrivare il suono direttamente dall'intero schermo, il che si traduce in un'esperienza di intrattenimento ultra immersiva.

Il modello è anche certificato per la visione di Netflix in 4K HDR, e dispone di un tasto dedicato alla piattaforma di streaming di Reed Hastings. Sempre parlando delle caratteristiche software, è anche possibile utilizzare Google Assistant per controllare la riproduzione dei contenuti con la voce.

Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0 al 77,45 Euro al mese. Prevista anche la consegna gratuita a casa.