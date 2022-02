Mediaworld, 400 Euro di sconto su un TV Panasonic OLED da 48'

Anche Mediaworld in giornata odierna rinnova le promozioni "Solo Per Oggi". Tra le numerose offerte di cui possono godere gli utenti oggi 3 Febbraio 2022, ne segnaliamo una molto interessante su un TV Panasonic da 48 pollici con schermo OLED.

Si tratta del TX-48JZ1500E da 48 pollici, che viene proposto a 1299 Euro, al posto di 1699,99 Euro di listino. Dati alla mano, la riduzione è di 400 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 64,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

La consegna è garantita a casa tra lunedì 14 Febbraio e Giovedì 17 Febbraio 2022, ovviamente a costo zero. Disponibile anche il ritiro contestuale in negozio gratuito.

A livello tecnico, il TV include un pannello OLED con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 100Hz. Presente anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con tanto di casse integrate con potenza in uscita di 30W. Presente anche il processore HCX Pro AI, oltre che il supporto al Dolby Atmos e la modalità Game Extreme. L'intelligenza artificiale integrata è in grado di analizzare il segnale in ingresso per regolare istantaneamente le caratteristiche dell'immagine a seconda dell'utilizzo: è in grado di riconoscere gli eventi sportivi, le scene cinematografiche ed altro.