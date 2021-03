Mediaworld: oltre 400 Euro di sconto su un TV Panasonic OLED

Al fianco del nuovo volantino di Mediaworld, attivo dalla giornata di oggi, la catena di distribuzione rinnova anche gli "Sconti Solo Per Oggi" su un'ampia gamma di dispositivi. Tra le promozioni troviamo anche un TV Panasonic OLED.

Si tratta del Panasonic OLED TX-65HZ1000E da 65 pollici, che può essere acquistato a 1949 Euro, con un risparmio di 450 Euro rispetto al prezzo di listino di 2399 Euro. Mediaworld, come avvenuto anche in altre circostanze, consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 97,45 Euro al mese, e garantisce anche la consegna a casa gratuita tra martedì 30 Marzo a venerdì 2 Aprile, mentre il ritiro contestuale ovviamente può essere effettuato in qualsiasi momento a costo zero.

Il TV in questione è dotato di un pannello OLED da 65 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz. E' chiaramente presente il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, oltre che un impianto audio integrato con casse con potenza in uscita di 30W.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, lunedì 22 Marzo 2021. Fino al 31 Marzo ricordiamo che è possibile godere della consegna gratuita su tanti prodotti presenti nel catalogo.