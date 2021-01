Mediaworld: fino a 400 Euro di sconto su TV Samsung e Sony

Come di consueto, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che in giornata odierna permettono di portare a casa a prezzo ridotto, con sconti fino a 400 Euro, diversi TV a marchio Samsung e Sony. Vediamo quali sono.

Il Samsung UE65RU7175UXZT da 65 pollici, con pannello LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, è disponibile a 599 Euro, appunto 400 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Il TV è dotato anche di un tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, ma la catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate da 29,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Passando a Sony, il KD49XH8077 da 49 pollici, anch'esso con pannello Ultra HD 4K, è disponibile a 699 Euro rispetto ai 799 Euro precedenti. La scheda tecnica è praticamente identica, con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 400Hz, a cui si aggiunge il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Anche qui viene proposto il pagamento a rate in 20 mensilità, a 34,95 Euro al mese.

Infine, il Sony KD55XH9505 da 55 pollici 4K con pannello a LED e frequenza di aggiornamento di 100Hz, è disponibile a 1199 Euro.

Le promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, venerdì 15 Gennaio 2021.